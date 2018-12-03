РИАМО - 3 дек. Жители Рузского городского округа отправили более 800 обращений на интернет-портал «Добродел» за ноябрь, чаще всего граждан волновал вопрос благоустройства дворов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В ноябре 2018 года на портал от жителей городского округа поступило 816 обращений. Об этом доложила начальник отдела контроля, услуг и ИКТ управления делами администрации Рузского городского округа Наталья Кюльпер в ходе оперативного совещания.

«Наибольшее число жалоб поступило по категории «Дворы и территории общего пользования». На втором месте категория «Автомобильные дороги», на третьем – вопросы ЖКХ. Сейчас на портал поступает меньше жалоб, чем было в прошлом месяце», – сказала Кюльпер.