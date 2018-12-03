РИАМО - 3 дек. Самолет авиакомпании FlyDubai, который пытался вылететь из столичного аэропорта «Шереметьево» без разрешения, начал разбег по занятой взлетно-посадочной полосе, борт в итоге вылетел в Дубай в 12:18 2 декабря, сообщил РИАМО в понедельник представитель Государственной корпорации по организации воздушного движения (ГК ОрВД).

По его словам, 2 декабря в аэропорту «Шереметьево» в 9:45 по московскому времени воздушное судно Boeing-737 авиакомпании FlyDubai, находясь на старте, начало разбег по взлетно-посадочной полосе 06 «Правая» без команды с вышки. Однако полоса была занята. По команде авиадиспетчера в целях обеспечения безопасности взлет был прекращен, самолет вырулил обратно на стоянку.

«После проведения разбирательства в 12:18 борт вылетел из столичной гавани в Дубай. Это зафиксировано в докладе, направленном ГК ОрВД в вышестоящее ведомство. Заявление о том, что со старта Boeing вернулся к стойке для дозаправки и деайсинга, согласно инструкции, не соответствует действительности», - сказал собеседник агентства.