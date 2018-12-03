РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. В парке имени Виктора Талалихина в Подольске по субботам все желающие смогут принять участие в занятиях гимнастикой цигун, занятия будут проводиться на свежем воздухе бесплатно, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени Талалихина | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Нам приятно сообщить, что не только летом, но и зимой горожане могут заниматься гимнастикой цигун в парке имени Талалихина. В текущий зимний сезон жителей приглашают присоединиться к занятиям учитель Александр Иванов и организатор занятий Татьяна Калина. Мероприятия будут проходить каждую субботу в 9:00. Сбор участников за памятником Виктору Талалихину», – говорится в сообщении.

Занятия будут проводиться на свежем воздухе бесплатно. Принять участие смогут все желающие.

Гимнастика цигун появилась в Китае. Она представляет собой комплекс упражнений, выполняемых преимущественно с оздоровительными и терапевтическими целями. Цигун – это простые с виду дыхательные упражнения, которые благотворно влияют на организм человека. Он является своеобразной гигиеной тела и психики. В основе комплекса лежат практики оздоровительной гимнастики легендарных мастеров Китая.