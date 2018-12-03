РИАМО - 3 дек. Подмосковные города присоединились к традиционной благотворительной акции фонда «Подсолнух» под названием «Классные елки», участники акции поддерживают подопечных фонда, которые время перед новогодними праздниками вынуждены проводить в больницах, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

В рамках акции школьники собирают средства на лекарства для детей, страдающих первичным иммунодефицитом. Первые 120 классов, перечисливших благотворительные пожертвования в пользу подопечных «Подсолнуха», получают в подарок двухметровые картонные елки.

«Таким образом у детей в больницах появляется дополнительный шанс встретить Новый год дома – благодаря лекарствам, которые приобретаются для них во время акции. А у их сверстников - «благотворителей» - возможность создать свою дизайнерскую елку, поучаствовать в конкурсе на лучшую «Классную елку», приобщиться к доброму делу», – отметила исполнительный директор фонда «Подсолнух» Екатерина Пескова.

В прошлом году в благотворительном марафоне «Классные елки» приняли участие 70 классов. Общими усилиями они собрали более 793 тысяч рублей и помогли шести детям. В этом году к постоянным участникам акции присоединяются новые - из подмосковных Королева, Реутова и Красногорска.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова считает, что участие в благотворительной акции «Классная елка» – отличная возможность для каждого школьника оказаться в роли Деда Мороза и совершить небольшое волшебство для тех ребят, которые новогодние праздники проведут в больницах.

«Очень радует, что в этом году к акции присоединились и наши подмосковные школы! Надеюсь, что география участников «Классной елки» будет шириться с каждым годом», - сказала Мишонова.

Во время акции участники не только собирают деньги на лекарства детям, но и, украшая свои елки, создают галерею «Классных елок». Фото елок публикуются в социальных сетях с хэштегами #классныеелки #фондподсолнух. Самые лучшие «Классные елки» подопечные фонда увидят 17 декабря на премьере фильма «Елки последние», который спродюсировал учредитель фонда «Подсолнух» Тимур Бекмамбетов. Он лично поприветствует выставку «Классных елок» на премьере киноленты.

«Герои нашего фильма — не люди, ждущие чуда, а активно борющиеся за свои мечты. Вы помните, слоган первого фильма был: «На Деда Мороза надейся, а сам не плошай!». Именно это сделало фильмы «Елки» нужными и близкими зрителю. Ведь существует поговорка «Как Новый год встретишь, так его и проведешь», поэтому все очень серьезно относятся к этому событию…» - сказал Бекмамбетов.

Марафон «Классные елки» продлится до 25 декабря. Оставить заявку можно на сайте. Перевести собранные классом средства на счет фонда можно онлайн-платежом или отправив SMS на номер 3443 со словом ЕЛКИ и любой суммой пожертвования.