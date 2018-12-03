РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. Глава Подольска Николай Пестов в понедельник вручил почетный знак «Добро и Милосердие» ветерану военно-патриотического объединения «Память» Сергею Соловьеву, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В понедельник в концертном зале администрации горокруга прошел третий урок мужества «Велит нам время жить и помнить!», посвященный 77-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве за Москву. В мероприятии приняли участие школьники, студенты, воспитанники молодежных учреждений. Глава округа наградил почетными наградами горожан, внесших личный вклад в увековечивание памяти воинов, погибших в боях в годы Великой Отечественной войны, и в связи с 30-летием военно-патриотического объединения «Память» (ВПО).

«Данное объединение является благодарностью потомков тех, чьи имена сегодня начертаны на мемориальных табличках на поле Воинской славы. Думаю, что незримо существует связь между нами и теми солдатами, которые должным образом спустя десятилетия после окончания войны нашли место своего упокоения на нашей земле. От имени всех, кто собрался здесь, хочу выразить слова благодарности бойцам и помощникам руководителя ВПО «Память» Игоря Красильникова, которые долгие годы вели и продолжали огромную работу по поискам останков павших солдат», – сказал Пестов.

В рамках мероприятия глава округа вручил Красильникову благодарность, а также вручил почетный знак «Добро и Милосердие» заместителю руководителя ВПО «Память» и ветерану данного объединения Соловьеву, медаль «За безупречную службу II степени» замруководителя ВПО «Память» Дмитрию Шипилову, медаль «За безупречную службу IV степени» руководителю поискового отряда «Гиацинт», члену ВПО «Память» Людмиле Конвиз.

Помимо этого, благодарностями и памятными наградами были отмечены и многие другие.