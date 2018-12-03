РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 дек. В рамках проведенного благоустройства проспекта Победы в городском округе Люберцы установили 58 видеокамер наружного наблюдения и кнопку тревожного вызова экстренных служб, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В ноябре завершены работы по благоустройству проспекта Победы в Люберцах. Организована пешеходная зона с декоративным освещением, обустроено 9142 квадратных метров тропиночной сети, установлены 20 скамеек и 38 урн. Создано 180 новых машино-мест. Установлены 58 видеокамер и кнопка тревожного вызова экстренных служб», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что выполнены работы по устройству 14 000 квадратных метров газонов, установлены 170 антипарковочных столбиков. Высажено свыше 2 тысяч метров живой изгороди – это 5950 кустарников и 200 лип.

«Благоустройство проводилось в тесном взаимодействии с жителями и председателями советов многоквартирных домов», – подчеркнул глава городского округа.