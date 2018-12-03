РИАМО - 3 дек. Руководителю организованной преступной группы Аслану Гагиеву предъявили обвинение в убийстве 60 человек на территории Московской области, Москвы и Республики Северная Осетия-Алания, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Продолжается расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, возглавляемого уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, совершившими более 49 эпизодов преступной деятельности, в результате которых в Москве, Московской области, Республике Северная Осетия-Алания убиты 60 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, чиновники республиканского и городского уровней, бизнесмены.

«Руководитель преступной организации Аслан Гагиев в июне текущего (2018 года – ред.) года выдан Российской Федерации компетентным органом Австрийской Республики и заключен под стражу. В окончательной редакции ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, по которым согласована выдача Гагиева», – говорится в сообщении.

Он обвиняется в преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 210, частью 1 статьи 209, частью 1 статьи 209, частью 1 статьи 209, пунктами «а», «е», «ж», «з» части 2 статьи 105, части 3 статьи 222 УК РФ («Организация преступного сообщества»; «Создание банды»; «Убийство»; «Незаконный оборот оружия»).

Обвиняемый вину в инкриминируемых деяниях не признал и от дачи показаний отказался.

Гагиев уведомлен об окончании следственных действий по уголовному делу и следствием начата стадия ознакомления обвиняемого и его защитников с материалами уголовного дела.

Также следствием продолжается процедура получения согласия выдавшей стороны (компетентного органа Австрийской Республики) на предъявление Гагиеву обвинения в совершении других преступлений, ставших известными следствию в период течения процедуры экстрадиции.