РИАМО - 3 дек. За последние пять лет «Мособлэнерго» вложило более 16 миллиардов рублей в развитие электросетей Московской области, сообщила в понедельник заместитель генерального директора по корпоративной политике и правовому обеспечению АО «Мособлэнерго» Елена Сарьян.

«За последние пять лет «Мособлэнерго» присоединило более 43 тысяч потребителей к своим сетям. Вложило в сети более 16 миллиардов рублей за последние пять лет, при чем в этой сумме находятся расходы, которые были потрачены на работы по установлению границ охранных зон», - сказала Сарьян в ходе круглого стола, посвященного законодательным нормам о зонах с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ) и практике применения этого законодательства.

Она отметила, что на данный момент зона эксплуатационного присутствия АО «Мособлэнерго» практически составляет 100% на территории Московской области, но в регионе также работают 56 сетевых компаний.

В понедельник прошел круглый стол на тему: «Новые правила внесения сведений в ЕГРН о зонах с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ) и публичных сервитутах. Как избежать типичных ошибок при подготовке документов и минимизировать убытки». На мероприятии совместно с представителями власти и профессиональным сообществом рассматривалось законодательство в сфере ЗОУИТ и практика его применения.