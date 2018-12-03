РИАМО - 3 дек. Седьмого декабря в Московском областном УФАС России состоится пресс-конференция на тему «Реестр недобросовестных поставщиков, порядок расторжения контракта в одностороннем порядке со стороны заказчика и исполнителя», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Пресс-конференция посвящена вопросам, возникающим при одностороннем расторжении контракта в соответствии с федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», - отмечается в материале.

В рамках пресс-конференции расскажут об одностороннем отказе от исполнения контракта 44-ФЗ, его причинах, условиях и часто возникающих проблемах при проведении данной процедуры. Также на мероприятии приведут примеры основных нарушений закона о контрактной системе, совершаемых заказчиками и исполнителями при одностороннем расторжении контракта.

Пресс-конференцию проведет заместитель руководителя Московского областного УФАС России Павел Мироненко и начальник отдела проверок и контроля закупок Дмитрий Радченко. Также мероприятие посетят представители заказчиков и участники закупок.

Мероприятие пройдет в здании подмосковного УФАС по адресу: Москва, Карамышевская набережная, дом №44. Начало пресс-конференции - в 10:00.