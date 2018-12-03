РИАМО - 3 дек. На данный момент в рамках губернаторской программы «Мой подъезд» в Московской области завершили ремонтные работы более чем в 27 тысячах подъездах жилых домов, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

Всего в этом году планируют отремонтировать 30 тысяч подъездов. Таким образом, по состоянию на начало декабря план выполнен более чем на 90%.

«В 2018 году расширен перечень работ, производимых в рамках программы, и утвержден новый стандарт ремонта входных групп подъездов. При этом виды работ, которые выполняются в конкретном подъезде, в обязательном порядке согласовываются с жителями», – сказал Пестов.

Как отмечается в материале, в зависимости от состояния дома и в соответствии с пожеланиями жителей проводится полная замена оконных блоков и напольной плитки, пандусов для маломобильных граждан, оборудования входных групп (входная и тамбурные двери, дверные доводчики, устанавливаются козырьки с антивандальными энергосберегающими светильниками и так далее).

В Подмосковье делается акцент на синхронизации проведения всех видов ремонта и благоустройства – одновременном включении многоквартирных домов в программы капитального и текущего ремонта, а также в план благоустройства дворовых территорий. Это обеспечивает максимальный положительный эффект для жителей за короткое время.