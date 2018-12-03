РИАМО - 3 дек. Стартовал третий, заключительный блок тестирования в рамках дистанционного этапа отбора на конкурсе управленцев «Лидеры России» 2018-2019 годов, блок представляет собой тест оценки управленческого потенциала, говорится в сообщении пресс-службы конкурса.

Первого декабря конкурсанты получили возможность пройти демонстрационную версию тестирования, а 2 декабря с 08:00 по местному времени стало доступно основное тестирование. На прохождение этого блока у участников есть двое суток, выполнение тестовых заданий займет примерно два часа. По итогам будут определены полуфиналисты конкурса.

«Участники смогут показать, насколько они сильны непосредственно как управленцы. Тест направлен на выявление ключевых навыков и деловых качеств, необходимых для эффективного и успешного руководства. После выполнения заданий конкурсанты получат индивидуальные рекомендации экспертов. Это поможет им определить свои конкурентные преимущества и слабые стороны», — сказал руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Тест оценки управленческого потенциала — это комплексный тест, который позволяет оценить деловые качества участника, связанные с его успехом в новой роли или сфере деятельности. База заданий теста была полностью обновлена, чтобы участники прошлого года не получали преимуществ. В этом году он был расширен за счет новых разделов.

До прохождения этого блока тестирования по итогам проверки способностей и общих знаний о России были допущены более 15 тысяч человек. Из их числа будут определены полуфиналисты от каждого федерального округа, которые в январе и феврале 2019 года встретятся на региональных полуфиналах. Они пройдут в очном формате во всех федеральных округах. В марте в финале состоится подведение итогов и определение победителей конкурса.