РИАМО - 3 дек. В Воскресенском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины и госпитализации троих детей, которые жили в доме с печным отоплением, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

В понедельник в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в деревни Цибино обнаружено тело 47-летней женщины с признаками отравления угарным газом. Кроме того, из указанного дома в больницу были доставлены четырехлетняя девочка и мальчики в возрасте двух и четырнадцати лет.

«По данному факту следственным отделом по городу Воскресенску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. По предварительным данным следствия, дом отапливался с помощью печного оборудования, что и явилось причиной отравления женщины», - говорится в сообщении.

В настоящее время дети находятся на амбулаторном лечении, состояние их здоровья удовлетворительное.

Следователи запланировали проведение необходимых проверочных мероприятий с целью установления обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.