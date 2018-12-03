РИАМО – 3 дек. Главгосстройнадзор Московской области совместно с ГБУ МО «Мособлстройцнил» проверили 10 объектов капитального строительства на соответствие проектной документации и технических регламентов, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«За прошедшую неделю инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области совместно с ГБУ МО «Мособлстройцнил» провели проверки 10 объектов капитального строительства и выполнили 51 обследование», – сказал начальник ведомства Артур Гарибян.

Сотрудники Главгосстройнадзора в ходе проверки оценили соответствие выполненных работ требованиям проектной документации и технических регламентов. Эксперты строительной лаборатории «Мособлстройцнил» оценили качество и безопасность строительства, в том числе было определено отклонение осей металлических колонн от вертикали в верхнем сечении и риски геометрических осей колонн в верхнем сечении с рисками разбивочных осей зданий, а также определили высотные отклонения от выверяемой (проектной) горизонтальной плоскости.

«На текущей неделе также запланированы совместные проверки семи объектов строительства, на которых специалистам предстоит выполнить 36 обследований», – уточнил Гарибян.