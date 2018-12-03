РИАМО (КОРОЛЕВ) – 3 дек. Корабль «Союз МС-11» в понедельник стартовал с космодрома Байконур, в числе членов экипажа житель Королева, космонавт Олег Кононенко, сообщается в аккаунте главы муниципалитета Александра Ходырева в Instagram.

«С особым волнением сегодня (3 декабря – ред.) наблюдал за стартом «Союза МС-11» с новым экипажем МКС, в составе которого – наш земляк, герой России Олег Кононенко. Олег – самый опытный из членов экипажа, на его счету уже четыре полета, ряд выполненных важнейших экспериментов, выход в открытый космос», – написал Ходырев.

Запуск был осуществлен с «Гагаринского старта» космодрома Байконур. Ожидается, что в понедельник в 20:36 корабль состыкуется с МКС. Новый экипаж пробудет на станции 194 дня.

Также в составе экипажа астронавты NASA и Канадского космического агентства: Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.