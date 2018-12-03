РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 дек. Свыше 40 студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья из 25 колледжей Подмосковья в понедельник приняли участие в первом областном фестивале «Сияние надежды» в Красногорске, сообщила «РИАМО в Красногорске» руководитель отдела инклюзивного образования Красногорского колледжа Татьяна Синдецкая.

«Первый областной фестиваль талантов среди лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Сияние надежды», посвященный Международному дню инвалидов, объединил 47 участников из 25 образовательных организаций Подмосковья», – сообщила Синдецкая.

По ее словам, на фестиваль приехали участники не только из соседних муниципалитетов, но и таких удаленных от центра, как Луховицы, Клин, Наро-Фоминск, Ногинск.

«Фестиваль «Сияние надежды» мы впервые провели в 2017 году, в нем приняли участие около 20 студентов Красногорского колледжа и его филиалов. В министерстве образования Московской области нам предложили сделать мероприятие областным, что и было сделано в этом году (2018 – ред.). Председателем оргкомитета фестиваля стал директор колледжа Виктор Демин», – пояснила Синдецкая.

Участники фестиваля продемонстрировали таланты в пяти номинациях: художественное слово, танец, вокальное искусство, музыкальная композиция, фотография.

«Получился очень трогательный праздник. Всем участникам и их наставникам вручили дипломы», – заключила Синдецкая.