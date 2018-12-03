РИАМО – 3 дек. В Одинцовском районе в понедельник состоялся четвертый ежегодный фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья «Город добра», в нем приняли участие более 700 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Мероприятие приурочено к Международному дню инвалида. В этом году праздник проводился сразу на двух площадках: в Одинцовском центре эстетического воспитания и Успенском доме культуры. Как отметил глава района Андрей Иванов, фестиваль «Город добра» – это территория, где люди с особенностями развития могут реализовать себя в творческих, культурных и спортивных областях.

«Очень важно, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья чувствовали себя в обществе комфортно. Для их социализации проводится большое количество подобных мероприятий. В рамках таких фестивалей, как «Город добра», происходит частичная интеграция детей с инвалидностью в современное общество», – заявил Иванов.

По его словам, «Город добра» – территория возможностей, где каждый ребенок может попробовать себя в разных направлениях, раскрыть свои таланты, а также пообщаться с известными певцами, актерами и спортсменами. Данный фестиваль проводится ежегодно и стал уже по-настоящему семейным праздником.

В Успенском доме культуры и Одинцовском центре эстетического воспитания были развернуты десятки интерактивных площадок. Например, участники четвертого фестиваля «Город добра» могли принять участие в футбольном матче, а также посоревноваться в эстафете с двукратной олимпийской чемпионкой, российской гимнасткой Светланой Хоркиной.

Также вольная дружина «Яровит» представила исторический стенд: все желающие могли принять участие в рукопашных боях и попробовать себя в средневековом фехтовании. Также проводились кукольные спектакли от «Доброториума».

Вместе с актрисой Анной Банщиковой дети приняли участие в мастер-классе по изготовлению волшебных фонариков, а певец Александр Айвазов обучал гостей фестиваля урокам вокала. Закончился фестиваль «Город добра» праздничным концертом. Для ребят выступили Иракли Пирцхалава, группа «ЭксББ», Сергей Маховиков, Евгения Кашникова, участник музыкального шоу первого канала «Голос.Дети» Дмитрий Устинов и Любаша.