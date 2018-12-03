РИАМО - 3 дек. У жителя подмосковной Истры в ходе досмотра изъяли свыше 140 граммов героина, ему грозит до 20 лет тюрьмы, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городскому округу в ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в хранении наркотических средств с целью дальнейшего сбыта установлен и задержан 39-летний местный житель. В ходе личного досмотра у злоумышленника изъят сверток с неизвестным веществом.

«По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином, весом более 3 граммов. Во время проведения обыска по месту проживания правонарушителя полицейскими обнаружено и изъято четыре свертка из полимерного материала, в которых, согласно справки об исследовании, содержалось наркотическое средство – героин, весом более 143 граммов», – отмечается в сообщении.

Следственным отделом ОМВД России по Истре в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30, статьей 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

«Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – дополняется в материале.