РИАМО - 3 дек. Для улучшения движения трамваев в центре Москвы с 20 декабря будет запрещен левый поворот на проспект Мира с Протопоповского переулка, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Важно, чтобы проезд на трамваях был быстрым и комфортным. Сейчас автомобили, выезжающие на трамвайные пути для левого поворота, создают помехи для городского транспорта, вызывая задержки в движении», - говорится в сообщении.

По данному участку трамваи ходят с интервалом в 4-5 минут и перевозят более 35 тысяч пассажиров в сутки.

Изменение схемы позволит улучшить движение наземного городского транспорта. Время движения трамваев существенно сократится. Автомобилисты же смогут проехать на проспект Мира в сторону центра через 1-й Коптельский переулок и Садовую-Спасскую улицу.

Водителей попросили быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков и информационных щитов, которые будут установлены на подъездах к участкам изменений.