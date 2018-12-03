РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. В садовом некоммерческом товариществе «Ручеек» Люберец 8 декабря пройдут выборы легитимного председателя, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Принято решение о проведении 8 декабря 2018 года собрания членов СНТ по избранию легитимного председателя и единого органа правления. После формирования органа правления и достижения компромисса между сторонами конфликта будет оказано дальнейшее содействие в решении имеющихся вопросов. Ситуацию держу на личном контроле», – сказал Ружицкий.

Он напомнил, что в СНТ «Ручеек», где находятся 1,3 тысячи участков, в 2018 году обострился внутренний конфликт, повлекший к расколу членов СНТ на две группы. Возникшие разногласия препятствуют проведению работ по газо- и электроснабжению СНТ. Сложившаяся ситуация спровоцировала многочисленные обращения граждан в органы власти.

«В целях нивелирования социального напряжения в ноябре провел совещание с представителями обеих сторон конфликта при участии представителей правоохранительных и надзорных структур. В текущем году (2018 году – ред.) в СНТ администрацией округа построена подъездная дорога, обустроено место для сбора ТБО (твердых бытовых отходов – ред.), оказывается содействие в газификации. В 2019 году запланировано проведение освещения подъездных дорог», – добавил глава.