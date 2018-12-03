РИАМО - 3 дек. Видеокамеры системы «Безопасный регион» зафиксировали случай вандализма в подмосковном Сергиевом Посаде, где пожилой мужчина расписал бранными словами памятник Владимиру Ленину, сообщается на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.

«На камеру видеонаблюдения попал человек, который средь бела дня в центре города Сергиева Посада осквернил памятник Владимиру Ленину на Красногорской площади. На голове мужчины был капюшон, за спиной рюкзак, в руке баллончик с краской, поэтому с первого взгляда могло показаться, что это подросток, решивший проявить свой художественный талант и заняться граффити», - отмечается в материале.

Прибывшие на место полицейские обнаружили на постаменте нехорошие надписи красной краской. Вскоре был задержан подозреваемый - им оказался 61-летний пенсионер, житель Республики Коми. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм». Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

На сегодняшний день к системе видеонаблюдения «Безопасный регион» подключены все муниципалитеты Подмосковья, установлено около 24 тысяч видеокамер.

В 2016-2017 годах приоритетными участками развития системы «Безопасный регион» были определены наиболее крупные города Подмосковья: Балашиха, Домодедово, Жуковский, Звенигород, Ивантеевка, Коломна, Королев, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Ногинск, Одинцово, Орехово-Зуево, Подольск, Пушкино, Раменское, Сергиев Посад, Серпухов, Химки, Щелково, Электросталь.

Основным направлением развития системы «Безопасный регион» в 2018-2021 годах является обеспечение видеонаблюдением населенных пунктов с населением более 10 тысяч человек.