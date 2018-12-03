РИАМО - 3 дек. В связи с участившимися случаями мошенничества «Мособлэнерго» просит жителей Подмосковья проявить бдительность и не впускать в квартиру граждан, которые представляются сотрудниками компании и предлагают проверить состояние приборов учета электроэнергии, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мособлэнерго».

«Мошенники под предлогом проведения проверки показаний счетчиков проходят в квартиры и уверенно сообщают жильцам, что у них установлена не та модель прибора и его необходимо срочно заменить, в противном случае им выпишут внушительный штраф. Особо доверчивых граждан, среди которых оказываются в основном пожилые люди, мошенникам удается запугать: им меняют счетчик, что обходится примерно в 7 тысяч рублей», - отмечается в материале.

Псевдо-сотрудники компании также обещают поставить новый прибор на учет и самостоятельно передать по нему всю информацию. Никаких сведений, разумеется, мошенники не передают, а обманутые жильцы обнаруживают, что теперь им самим придется регистрировать новый счетчик и вдобавок платить за эту услугу.

«АО «Мособлэнерго» сообщает, что не занимается обслуживанием внутридомовых электрических сетей в многоквартирных домах, а также не производит замену индивидуальных приборов учета электроэнергии граждан в многоквартирных домах», - подчеркивается в сообщении.

Проверку счетчиков электроэнергии вправе проводить либо работники управляющей компании, либо работники АО «Мосэнергосбыт» или другой ресурсоснабжающей компании, от которой ежемесячно приходят квитанции на оплату электроэнергии. Проверяющие из любой такой организации обязаны представиться и предъявить служебные удостоверения. Они не имеют права навязывать жителю свои услуги по замене счетчика, передаче показаний, постановке нового прибора на учет, тем более оказывать на граждан психологическое давление или угрожать штрафами.

По всем вопросам, связанным с индивидуальными приборами учета электроэнергии, жителям региона следует обращаться в свою управляющую компанию или в адрес энергоснабжающей организации, в которой у гражданина открыт лицевой счет для оплаты электричества. В случае подозрения в совершении противоправных действий в «Мособлэнерго» советуют сообщать об этом в правоохранительные органы.