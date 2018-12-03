РИАМО – 3 дек. Решение Роспотребнадзора РФ об установлении санитарно-защитной зоны (СЗЗ) при строительстве объектов планируют перевести в электронный вид в Московской области, сообщила в понедельник заместитель министра строительного комплекса Подмосковья Елена Черникова.

В понедельник прошел круглый стол на тему: «Новые правила внесения сведений в ЕГРН о зонах с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ) и публичных сервитутах. Как избежать типичных ошибок при подготовке документов и минимизировать убытки». На мероприятии вместе с представителями власти и профессиональным сообществом рассматривалось законодательство в сфере ЗОУИТ и практика его применения.

«В правительстве Московской области ведется системная работа по сокращению сроков выходов проектов на стройку. Мы подготовили проект соглашение по информационному взаимодействию с Роспотребнадзором, который будет устанавливать зоны с особыми условиями использования территории. <…> Ведется работа по переводу услуги в электронный вид, то есть мы хотели бы, чтобы решение об установлении санзоны было как услуга на региональном портале», - сказала Черникова.

Она добавила, что до получения разрешения на строительство застройщику необходимо получить решение Роспотребнадзора об установлении или изменении СЗЗ.

По ее словам, на данный момент общий срок получения решения Роспотребнадзора РФ об установлении санитарно-защитной зоны составляет около 7 месяцев.