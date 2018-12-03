РИАМО – 3 дек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал дружеское приветствие российского лидера Владимира Путина и саудовского принца Мохаммеда бен Сальмана Аль Сауда на полях G20, сообщает Федеральное агентство новостей.

При встрече с принцем Путин поздоровался с ним в дружеской манере, дав пять.

«Россия заинтересована в развитии отношений с Саудовской Аравией, а также отмечает готовность Эр-Рияда принимать участие в расследовании убийства журналиста Хашокджи. На полях саммита G20 была продуктивная беседа, обсуждалась тема ОПЕК+», - отметил Песков в ответ на вопрос о том, почему Путин тепло приветствовал принца, хотя многие мировые лидеры подозревают саудовские власти в организации убийства журналиста.

На уточняющий вопрос, общался ли российский президент с кем-то другим из глав стран-участниц G20 столь же тепло, Песков ответил положительно, но не стал уточнять о ком идет речь.