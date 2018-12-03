РИАМО – 3 дек. В Рузском городском округе состоялось торжественное награждение банковских работников и юристов, мероприятие провели в честь их профессионального праздника, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Церемония прошла в рамках совещания в администрации городского округа. Почетные грамоты и благодарственные письма вручили исполняющий обязанности главы администрации округа Дмитрий Шведов и председатель совета депутатов округа Сергей Макаревич.

«За добросовестную плодотворную работу, весомый вклад в развитие банковской системы и обеспечение финансовой и экономической стабильности в Рузском городском округе и в связи с Днем банковского работника почетной грамотой главы Рузского городского округа награждены Захаров Виктор, заместитель начальника дополнительного офиса «Руза» АО «Банк Финсервис», Сафарян Анаита, руководитель офиса розничных продаж и клиентского обслуживания Банк «Возрождение» (ПАО)», – отмечается в сообщении.

Также за многолетний добросовестный труд в сфере банковского дела и финансовой политики в Рузском городском округе, высокий профессионализм в работе наградили почетной грамотой совета депутатов Рузского городского округа Елену Кононову. Она является главным специалистом по сопровождению расчетно-кассового обслуживания группы массового сектора ДО «Рузский» Банка «Возрождение» (ПАО).

За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, достигнутые успехи в выполнении трудовых обязанностей и в связи с празднованием Дня банковского работника благодарственным письмом совета депутатов Рузского городского округа награждена ведущий специалист по работе с клиентами дополнительного офиса АО «Банк Финсервис» «Руза» Алена Герасимова.

Помимо этого, за многолетний труд, добросовестное исполнение должностных обязанностей, своевременное выполнение поручений и в связи с празднованием Дня юриста почетной грамотой совета депутатов Рузского городского округа наградили начальника отдела правовой экспертизы правового управления администрации округа Юлию Доренкову и консультанта отдела правовой экспертизы правового управления администрации округа Елену Лавренову.