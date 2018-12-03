РИАМО - 3 дек. В результате возгорания электрощита в торговом центре на улице Летчика Ульянина в новой Москве никто не пострадал, сообщил РИАМО в понедельник дежурный офицер столичного главка МЧС России.

«Информация о возгорании поступила в 14:37, адрес пожара: улица Летчика Ульянина, дом 5. Возгорание обнаружили в электрощите на общей площади порядка 0,5 квадратного метра. Сработала пожарная сигнализация, пожар ликвидировали до приезда пожарно-спасательных подразделений», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что администрация собственными силами вывела людей из здания, информации о пострадавших не поступало.