РИАМО - 3 дек. Сотрудники полиции в Химках задержали похитителя золотых украшений на сумму в размере 40 тысяч рублей из квартиры в микрорайоне Сходня, им оказался неработающий житель Смоленской области, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу обратилась местная жительница с сообщением о том, что неизвестные похитили золотые украшения из ее квартиры в микрорайоне Сходня в 3-м Мичуринском тупике. Сумма материального ущерба составила 40 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и доставлен в дежурную часть отдела полиции неработающий ранее судимый 30-летний житель Смоленской области», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса РФ «Кража».

«Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», – уточняется в материале.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.