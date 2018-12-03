РИАМО – 3 дек. Сотрудники ОМВД России по Солнечногорскому району задержали приезжего из Оренбургской области, находившегося в федеральном розыске, он обвиняется в даче заведомо ложных показаний, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Двадцатилетнего уроженца Оренбургской области задержали в подмосковном Солнечногорске в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий.

«В результате проверки документов установлено, что мужчина находится в федеральном розыске за ОМВД по Красногвардейскому району Оренбургской области за совершение преступления, предусмотренного статьей «Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод»», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.