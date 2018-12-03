РИАМО – 3 дек. В подмосковной Ивантеевке приступили к строительству общеобразовательной школы на 1100 мест, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Заказчиком учреждения выступила администрация городского округа Ивантеевка. Строительство школы планируется завершить во II квартале 2020 года.

«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства общеобразовательной школы, которая будет возведена на Студенческом проезде в Ивантеевке», – говорится в сообщении.

Проектом предусмотрено строительство 4-этажного здания, в котором разместятся 44 учебных класса, лаборатории и мастерские, столовая с обеденным залом на 424 посадочных места, спортивный зал с раздевалками, актовый зал, библиотека с медиатекой, игровые и спальни для групп продленного дня, медпункт, административные и вспомогательные помещения.

«Новое учебное заведение общей площадью 17790 квадратных метров рассчитано на 1100 учащихся. <…> Надзор за строительством данного объекта ведет отдел №8 Главгосстройнадзора. Составлена программа плановых проверок», – пояснил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Он добавил, что в настоящее время на объекте ведутся работы подготовительного периода. Гарибян также отметил, что к проверкам будут привлекаться специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности строительства.

Все учебные помещения будут оснащены необходимыми наборами мебели и оборудованием для организации учебного процесса.

На прилегающей территории разместят физкультурно-спортивную зону, зону отдыха и хозяйственные помещения. Предусмотрена парковка для школьных автобусов и гостевая парковка для автомобилей. Для маломобильной группы населения будут выполнены необходимые мероприятий по обеспечению доступности.