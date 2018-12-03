РИАМО - 3 дек. Подмосковье 27 ноября осуществило выплату купонного дохода за восьмой купонный период по облигациям Московских областных внутренних облигационных займов 2016 года (RU35010MOO0), сообщается на сайте министерства экономики и финансов Московской области.

«Общий объем выплат по обязательству составил 601,5 миллион рублей. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска составил 24 рубля 06 копеек из расчета 9,65% годовых. Выплата следующего купона по облигациям выпуска состоится 26 февраля 2019 года», - говорится в сообщении.

Ранее министр экономики и финансов Подмосковья Михаил Ан сообщил, что Московская область является одним из регионов-драйверов экономического развития страны. В 2019-2021 годах в регионе планируется рост ВРП на 12%, индекса промышленного производства – на 23%, инвестиций в основной капитал - на 27,5%.