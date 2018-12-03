РИАМО - 3 дек. В подмосковном Зарайске сотрудники правопорядка задержали женщину, находящуюся в федеральном розыске, ей грозит до 5 лет лишения свободы, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по городскому округу была задержана 33-летняя местная жительница.

«Установлено, что женщина находится в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

«Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – заключается в материале.