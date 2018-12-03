РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. В Подольске в понедельник учащимся школ показали фильмы о подвигах Виктора Талалихина и Подольских курсантов, а также презентацию о создании киноленты «Ильинский рубеж», передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В понедельник в концертном зале администрации городского округа прошел третий урок мужества «Велит нам время жить и помнить!», посвященный 77-й годовщине начала контрнаступления советских войск против фашистских захватчиков в битве за Москву. Традиционно в мероприятии приняли участие школьники, студенты, воспитанники молодежных учреждений и другие.

«В рамках мероприятия мы показали пять видеофильмов о Великой Отечественной войне. В том числе ребята увидели кадры о подвигах Виктора Талалихина и Подольских курсантов, узнали много новых исторических фактов о битве за Москву, а также увидели видеоролик о снятии фильма »Ильинский рубеж« с кадрами из киноленты и многое другое», – сказал председатель комитета по культуре и туризму администрации горокруга Борис Денисов.

С приветственным словом к собравшимся обратился и глава муниципалитета Николай Пестов, который отметил важность подобных мероприятий.

«Цель данного урока мужества в том, чтобы его самые юные участники навсегда сохранили в памяти образ защитников Москвы. Символично, что нынешнее мероприятие проходит спустя 52 года после того, как были захоронены остатки неизвестного солдата в Москве», – заявил он.

Всего в мероприятии приняли участие около 750 человек.