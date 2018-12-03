РИАМО – 3 дек. При разработке законопроекта о зацепинге Московская городская дума добавит пункт о привлечении к ответственности тех, кто распространяет в соцсетях информацию об опасных увлечениях, сообщает РИА Новости.

«Селфи стало бичом и серьезной проблемой, потому что мы касаемся экстремальных видов спорта. И многое делается ради кадра. Приведу пример: мы сейчас проработали федеральный законопроект по так называемым зацеперам. Они говорят, что они делают это ради снимка. Мы сейчас разработали законодательную базу и с точки зрения размещения контента», - сказала глава комиссии по безопасности столичного парламента Инна Святенко.

Она отметила, что такие меры нужны, чтобы наказывать тех, кто разместил информацию, которая может нанести вред здоровью и психике несовершеннолетних.

В данном законопроекте предлагается штраф за зацепинг на железнодорожном транспорте в России в размере от 1 до 2,5 тысяч рублей, за повторное правонарушение – от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест до 15 суток. Для наземного городского транспорта - штраф от 2 до 3 тысяч рублей, при повторном правонарушении – от 3 до 4 тысяч рублей.

Также Мосгордума предлагает увеличить штрафы за нарушение правил поведения на железной дороге, в том числе зацепинг, в 25 раз – до 2,5 тысяч рублей.

В настоящее время зацепинг классифицируется как «посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах» и в соответствии с пунктом 1 статьи 11.17 КоАП наказывается штрафом в 100 рублей.