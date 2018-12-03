РИАМО - 3 дек. Участок промышленной территории на северо-западе столицы освободили от незаконно установленных складов, которые сдавались в аренду, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по недвижимости Москвы.

Участок находится по адресу: Походный проезд, владение 5, строение 11.

«Нарушение земельного законодательства выявлено Госинспекцией по недвижимости в ходе контрольно-инспекционных мероприятий. Земельный участок предоставлен в аренду для эксплуатации административного-складского здания с организацией общественного питания. На территории запрещено возведение временных и капитальных зданий и сооружений», - говорится в сообщении.

Однако на участке без оформления исходно-разрешительной документации самовольно были построены семь объектов общей площадью застройки 1345 квадратных метров. Незаконные складские строения сдавались в аренду.

«Приняты меры по пресечению незаконного использования земельного участка, в настоящее время самовольно возведенные постройки демонтированы, нарушение устранено», - отмечается в материале.