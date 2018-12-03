РИАМО - 3 дек. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил подмосковных юристов с профессиональным праздником и пожелал им твердости в следовании букве закона.

«Сегодня профессиональный праздник отмечают представители юридического сообщества Подмосковья. Быть юристом – это большая честь и огромная ответственность. Именно от вас зависит четкое и безукоризненное исполнение законов, защита интересов государства, бизнеса, прав и свобод человека, повышение правовой культуры граждан, закрепление в общественном сознании чувства уважения к закону», - написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Спикер Мособлдумы пожелал юристам принципиальности и твердости в следовании букве закона, а также целеустремленности, новых профессиональных побед и свершений.

«Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!» - заключил Брынцалов.

Третьего декабря в России отмечается День юриста. Праздник установили в 2008 году указом президента Российской Федерации. До этого в России не было единого общего праздника для юристов и существовали лишь праздники для отдельных категорий юристов.