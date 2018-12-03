РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. В Люберцах по просьбе жителей в подземном переходе на Октябрьским проспекте отремонтируют ступеньки, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В понедельник состоялось оперативное совещание в администрации городского округа.

«Необходимо отремонтировать ступени в подземном переходе на Октябрьском проспекте. Хочу обратить внимание на содержание подземных переходов в зимний период, у нас их не так много, чтобы не было в них наледи и грязи», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что на улице Южная около гимназии №20 необходимо провести уборку территории после сноса гаражей.

«В Томилине, у дома №24 по улице Пионерской жители просят эвакуировать бесхозный автомобиль, на улице Кольцова необходимо восстановить дорожный знак. В микрорайоне Птицефабрика на стенах дома №28 необходимо ликвидировать надписи, рекламирующие запрещенные курительные смеси», – заключил глава муниципалитета.