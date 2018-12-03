РИАМО – 3 дек. В сертификате Книги рекордов Гиннеса появилась информация о том, что Севастополь является российским городом, сообщает Газета.ru.

«Запись появилась после того, как Александр Бендиков установил в Севастополе мировой рекорд по балансированию предметов. Уточняется, что Бендиков побил свой собственный рекорд, удержав на одном гвозде еще 349 гвоздей», - говорится в сообщении.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь - городом федерального значения.