РИАМО – 3 дек. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) провела открытую панельную дискуссию по вопросам государственных механизмов стимулирования промышленных инвестиций, присутствующие обсудили меры поддержки локализации предприятий, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«На площадке АЕБ крупным иностранным компаниям были представлены кейсы по получению льготных налоговых условий для новых промышленных предприятий, по государственному субсидированию инвестиций при реализации инвестпроектов, а также по получению специальных условий для крупных инвесторов», – говорится в сообщении.

Заместитель генерального директора Корпорации развития Московской области Максим Черешнев представил кейс по реализации инвестиционного проекта в рамках специнвестконтракта (СПИК) на примере строительства завода Mercedes в индустриальном парке «Есипово» в Подмосковье.

«СПИК – это не типовой документ, это индивидуальные условия, которые формируются под конкретный проект. Например, условия СПИК для проекта Mercedes согласовывались год. И именно такой – индивидуальный подход, интересен инвесторам. Вместе с тем, необходимо понимать, что СПИК – это не только льготные условия. Контракт предусматривает достаточно большой пакет обязательств и для инвестора. Именно об этих нюансах мы и поговорили с участниками мероприятия», – сказал Черешнев.

Кроме того, на дискуссии присутствовали представители компаний Nestle, Siemens, Philips и многих других. По словам Черешнева, формат СПИК является интересным для многих иностранных инвесторов, но это далеко не определяющее условие локализации их производственных объектов в России.

Министр инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов в свою очередь отметил, что СПИК – это очень эффективный инструмент привлечения инвестиций.

«В то же время, очевидно, что предоставить возможность заключения СПИК каждому проекту - невозможно. Однако в рамках работы с инвесторами каждый заявленный в Подмосковье инвестпроект выносится на обсуждение инвестиционного блока правительства Московской области, где определяются условия его реализации», – сказал Хромов.

В итоге, по его словам, каждый реализуемый в Подмосковье инвестиционный проект получает максимально возможный объем господдержки.

«Тем самым обеспечивается индивидуальный подход к каждому инвестору», – подчеркнул Хромов.