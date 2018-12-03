РИАМО - 3 дек. Конституционный суд РФ подтвердил право российских регионов закреплять в законе административную ответственность за парковку машин на газонах, сообщает РИА Новости.

В суд пожаловалась автомобилистка Ольга Огиевская, которая получила 5 тысяч рублей штрафа согласно кодексу Москвы об административных правонарушениях. По ее мнению, штраф назначен незаконно, поскольку власти столицы превысили полномочия и установили административную ответственность за нарушения в области дорожного движения. Суды не согласились с этими доводами.

«По мнению заявительницы, оспариваемое законоположение (статья 8.25 закона города Москвы «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» — ред.) принято по вопросу, не относящемуся к компетенции субъекта Российской Федерации, а потому не соответствует… Конституции», — говорится в определении Конституционного суда, который отказал принять жалобу Огиевской из-за несоответствий закону о КС.

По мнению суда, факт парковки автомобиля на газоне не позволяет автоматически отнести это административное нарушение в сферу дорожного движения, как считает заявительница.

«В соответствии с приведенным нормативным регулированием субъект Российской Федерации вправе своим законом установить административную ответственность за административные правонарушения в области благоустройства, в том числе совершенные с использованием транспортных средств. Следовательно, статья 8.25 закона города Москвы «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях»… не может рассматриваться как принятая законодателем города Москвы вне пределов его компетенции, а значит, и как нарушающая конституционные права заявительницы в указанном в ее жалобе аспекте», — отмечается в документе суда.