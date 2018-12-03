РИАМО - 3 дек. Из торгового центра «Иридиум» в Зеленограде после поступившего анонимного сообщения о минировании эвакуировали более 500 человек, сообщает в понедельник РИА Новости.

«Поступил звонок с угрозой взрыва в ТЦ «Иридиум» по адресу: Крюковская площадь, дом №1. Эвакуировали 520 человек», – сказал представитель экстренных служб столицы.

Он также отметил, что сотрудники оперативных служб в данный момент проверяют все помещения в данном объекте.

Волна ложных звонков телефонных террористов началась в России в сентябре 2017 года. Тогда было «заминировано» около 3,5 тысяч зданий в 180 городах страны. Угроза взрыва ни разу не подтвердилась. Позже замглавы МВД России Игорь Зубов сообщил, что звонки о якобы заложенных бомбах поступали из Сирии, Украины, Турции, США и Канады.