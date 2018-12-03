Как написать письмо

Для письма Деду Морозу подойдет самый обычный почтовый конверт. В некоторых отделениях «Почты России» продаются специальные праздничные конверты с уже напечатанным адресом зимнего волшебника.

На конверте необходимо указать адрес Деда Мороза: 162340, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза. Для получения ответа от дедушки Мороза и Снегурочки также необходимо корректно написать обратный адрес и имя отправителя.

Возрастных ограничений для отправки писем Деду Морозу нет.

Также на конверте должны быть марки в достаточном количестве, чтобы оплатить отправку письма. Их количество зависит от веса, поэтому если вы хотите вложить, например, детские рисунки, лучше предварительно взвесить конверт с посланием и удостовериться, что не нужны дополнительные марки. Это можно сделать прямо в почтовом отделении.

Послание зимнему волшебнику желательно отправить до 11 декабря, чем позже вы его отправите, тем позже придет ответ. Из-за большого объема корреспонденции ответ на письма, отправленные в декабре, может прийти весной, летом или даже осенью.

В первую очередь, помощники Деда Мороза отвечают сиротам, инвалидам, а также обращают внимание на творческие, оригинальные письма.

Отправить письмо можно несколькими способами.

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Опустить в ящик в парках Москвы

© сайт мэра Москвы

Специальные почтовые ящики установлены в восьми московских парках возле входов и на центральных аллеях. Сине-белые ящики можно опознать по надписи: «Почта Деда Мороза». Выемка писем осуществляется ежедневно сотрудниками парка.

Список парков, где можно найти ящики:

Измайловский парк, в пункте проката коньков;

Сад имени Баумана, недалеко от главного входа;

Таганский парк, у входа в кафе;

Парк «Красная Пресня», возле беседки на детской площадке у главного входа;

Сад «Эрмитаж», у центрального входа;

Лианозовский парк, на центральной площади;

Парк «Кузьминки», на детской площадке на центральной площади;

Бабушкинский парк, на детской площадке.

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Спецящики «Почты России» в Подмосковье

Этот способ актуален как для жителей Москвы, так и Подмосковья. Письмо можно опустить в обычный почтовый ящик в отделении «Почты России».

Для полного соблюдения волшебного ритуала начиная с 1 декабря 2018 года в ряде почтовых отделений Московской области устанавливаются специальные ящики для корреспонденции Деду Морозу.

Список таких отделений:

Балашиха, отделение почтовой связи 143900;

Воскресенск, отделение почтовой связи 140200;

Дмитров, отделение почтовой связи 141800;

Домодедово, отделение почтовой связи 142000;

Кашира, отделение почтовой связи 142900;

Коломна, отделение почтовой связи 140411;

Красногорск, отделение почтовой связи 143449;

Люберцы, отделение почтовой связи 140000;

Мытищи, отделение почтовой связи 141001;

Наро-Фоминск, отделение почтовой связи 143300;

Одинцово, отделение почтовой связи 143009;

Орехово-Зуево, отделение почтовой связи 142600;

Пушкино, отделение почтовой связи 141207;

Подольск, отделение почтовой связи 142100;

Химки, отделение почтовой связи 141402.

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В московской усадьбе Деда Мороза

© Сайт мэра Москвы

В московской резиденции Деда Мороза в Кузьминском парке также будет работать почта для приема корреспонденции. Письма можно опустить прямо в этот ящик или отправить по адресу: 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, вл. 168д., Дедушке Морозу.

Помимо этого, письмо можно отправить с помощью «волшебного смартфона или компьютера», заполнив форму на сайте. Здесь также есть возможность прикрепить рисунок. Дед Мороз получит послание буквально через несколько минут.

Письма, отправленные любым из этих способов, будут поучаствовать в конкурсе писем в трех номинациях: «Чудеса в письме», «Новогодние фантазии», «Сюрприз для Деда Мороза».

Победителей определят в феврале 2019 года, а отправить письмо надо успеть до конца января 2019 года.

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В Московском зоопарке

© Сайт мэра Москвы

В Московском зоопарке 1 декабря состоялась встреча с Всероссийским Дедом Морозом и представление для детей.

Специальный почтовый ящик для корреспонденции зимнему волшебнику открыт у входа в дом Клюева на территории старого зоопарка. Письма принимаются с 1 декабря 2018 года по 14 января 2019 года.

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По электронной почте

© сайт мэра Москвы

Можно отправить Деду Морозу письмо и по электронной почте на официальном сайте его канцелярии в Великом Устюге.

Возможности приложить сканы рисунков или рукописного текста нет. Ответ также обещают прислать в электронном виде.

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Именные письма и подарки

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок получил именное письмо или сувенир от Деда Мороза, можно заказать их на официальном сайте Почты Деда Мороза.

Письмо с дизайном на выбор обойдется в 150 рублей, а подарки стоят от 50 до 850 рублей.

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