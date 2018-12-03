РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 дек. Жители Королева в период с 26 ноября по 3 декабря чаще всего жаловались на плохую работу сантехники, сообщается на странице Единой диспетчерской службы в Instagram.

За неделю сотрудники ЕДС приняли от жителей Королева более 3,9 тысяч заявок.

«Основные проблемы, с которыми обращались горожане на этой неделе: ремонт санитарно-технического оборудования – 833 заявки, общестроительные – 544 заявки, санитарное содержание – 413 заявок», – говорится в сообщении.

Также поступали заявки на плохое благоустройство и электроснабжение. По результатам исполнения закрыто более 4,1 тысяч заявок, что составило 92%.

Сообщить о проблемах в ЖКХ можно в ЕДС по многоканальному телефону: 8(499)929-99-99, через сайт www.eds-korolev.ru или, используя мобильное приложение «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.

Также горожане могут сообщить диспетчерам о брошенном автотранспорте на территории округа.