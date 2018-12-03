РИАМО - 3 дек. Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдал ООО «Рокор» льготный заем в размере 35 миллионов рублей, компания является уникальным высокотехнологичным производителем изделий из монокристаллов сапфира для часового производства, технологического оборудования и микроэлектроники, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Целевой заем предоставлен на реализацию проекта общей стоимостью около 99 миллионов рублей. Срок займа составляет пять лет, льготная ставка – 2% годовых, что в несколько раз ниже ставок банковского сектора.

«Правительство Москвы оказывает широкий спектр мер поддержки промышленным предприятиям, в том числе путем предоставления налоговых преференций, субсидий и льготных займов. На предоставленные средства компания модернизирует производство и расширит его объемы: планируется закупить спецоборудование и построить новое производственное помещение», – сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Кроме того, заемные средства позволят компании закупить необходимое сырье и материалы для основного производства.

ООО «Рокор» основано в 1994 году. Предприятие осуществляет уникальное производство из монокристаллов сапфира диаметром до 250 миллиметров. На предприятии обрабатывают монокристаллы сапфира и делают из них часовые заготовки, оптические элементы, смотровые окна, элементы для светодиодного освещения. Изделия поставляются как на российский, так и на зарубежный рынок: предприятие сотрудничает с более чем 30 организациями из 20 стран мира.

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства начал оказывать поддержку промышленности с 2017 года. Цель фонда − финансовая поддержка субъектов промышленности столицы, предприятий в сфере научных исследований и разработок, разработчиков программного обеспечения, поддержка московских экспортеров и компаний, которые планируют начать экспортную деятельность, а также субъектов малого и среднего предпринимательства – участников госзаказа.