РИАМО - 3 дек. В Российском новом университете прошел финал первого чемпионата Москвы и Московской области по интеллектуальным играм для школьников, организованного по заказу Федерального агентства по делам молодежи, победителем стала команда лицея НИУ ВШЭ, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«Интеллектуальные игры для школьников – это комбинированное командно-индивидуальное соревнование, в котором побеждает та команда, которая даст правильные ответы на большее число вопросов из различных областей знаний. Задания, вопросы и формат игр были разработаны в РосНОУ», – отмечается в сообщении.

Главная цель игр – популяризация среди учащихся пытливого, исследовательского отношения к миру, повышение интереса к занятиям наукой, развитие навыков критического мышления и командной работы, рост эрудиции и скорости реакции участников. В чемпионате приняли участие 40 команд, в финал прошли 12 из них.

Финал состоял из трех раундов: «Командного старта», «4х4», «Собери семерку». В первом раунде командам необходимо было отвечать на вопросы, предполагающие логические рассуждения, во втором раунде участники играли индивидуально; выигрывал тот, кто давал правильные ответы быстрее соперников. В третьем раунде за столом каждой команды оказывались участники, которые победили во втором раунде, и за каждый правильный ответ добавлялся еще один участник.

По итогам игры первое место заняла столичная команда «Корвус» (лицей НИУ ВШЭ), второе место – команда «Спектр» Ново-Харитоновской СОШ №10 из поселка Электроизолятор Раменского района, третьими стали ученики из команды «Как-тус» из московской школы №1257. Также в финале сыграли команды из Заречья (Одинцовский район), Ногинска, Павловского Посада, Белоозерского (Воскресенский район) и Люберец.

«Интеллектуальные игры для школьников – лучшее мероприятие, которое я когда-либо посещал. Оно показало, что Россия богата не только талантами в области культуры, но и светлыми умами, которые показывают всю мощь интеллекта нашей нации. Такие мероприятия нужно проводить как можно чаще в различных форматах. Этим мы наглядно показываем: цель нашего народа – созидание, развитие науки и образования», – отметил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.