РИАМО - 3 дек. Футбольный клуб «Локомотив» приносит соболезнования родным и близким погибшего в Москве футболиста молодежного состава команды Алексея Ломакина, сообщается на сайте клуба.

«В Москве погиб футболист молодежной команды «Локомотива» Алексей Ломакин. Подробности трагедии выясняются», - говорится в сообщении.

Ломакин пришел в академию «Локомотива» в 2007 году и являлся ее воспитанником. В сентябре ему исполнилось 18 лет.

«ФК «Локомотив» шокирован произошедшей трагедией и приносит соболезнования родным и близким Алексея», - заключается на сайте.