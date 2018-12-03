РИАМО - 3 дек. В начале декабря жители Подмосковья получат единые платежные документы нового образца, в частности, из документа исключена строка, где отражались суммарные начисления по столбцам «начислено по тарифу», «перерасчеты всего», «задолженность/переплата» и «оплачено в период», говорится в сообщении пресс-службы МособлЕИРЦ.

Изменения в документ внесены постановлением правительства Московской области №625/32 от 12 сентября 2018 года в целях приведения платежного документа в соответствие с требованиями федерального законодательства.

«Теперь в едином платежном документе в двух столбцах будет отражена информация по применению повышающего коэффициента – «размер повышающего коэффициента» и «размер превышения платы, рассчитанной с применением повышающего коэффициента, над размером платы», - говорится в сообщении.

Применение повышающего коэффициента при расчете платы за ЖКУ предусмотрено правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утверждены постановлением правительства РФ от 6 мая 2011 года №354). В 2018 году коэффициент составляет 1,5.

«Повышающий коэффициент может применяться по распоряжению управляющей или ресурсоснабжающей организации в случае, если жилое помещение не оборудовано приборами учета при наличии такой возможности или если приборы учета вышли за срок межповерочного интервала», — уточняется в материале.

Из платежного документа также исключили строку, где отражались суммарные начисления по столбцам «начислено по тарифу», «перерасчеты всего», «задолженность/переплата» и «оплачено в период». Разбивка начислений по каждой услуге («электроснабжение», «газоснабжение» и так далее) остается без изменений.

МособлЕИРЦ обращает внимание плательщиков за ЖКУ на наличие в ЕПД трех вариантов оплаты: «Итого к оплате с учетом добровольного страхования», «Итого к оплате без учета добровольного страхования», «Произвольная сумма к оплате».

При выборе третьего варианта в случае, если вносится сумма, превышающая размер начисленной платы за ЖКУ, но при этом плательщик не желает страховать жилое помещение, в платежном документе ему необходимо поставить отметку в поле «Итого к оплате без учета добровольного страхования». Соответственно в том случае, если плательщик вносит сумму к оплате, превышающую размер начислений в платежном документе, но желает застраховать жилое помещение, ему необходимо зафиксировать свой выбор через отметку в поле «Итого к оплате с учетом добровольного страхования».