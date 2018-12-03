РИАМО - 3 дек. Зеленая площадь с амфитеатром и арт-объектом появится возле одного из жилых комплексов в новой Москве, площадь озелененной территории вырастет на 15%, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Во II очереди строительства ЖК «Испанские кварталы» появится особое место для встреч и отдыха: площадь с амфитеатром и арт-объектом, меняющим восприятие пространства», – сказала заместитель председателя Москомстройинвеста Екатерина Храмова.

Она отметила, что инвестор утвердил концепцию благоустройства второй очереди. Как и в первой очереди ее основным общественным пространством будет бульвар, а главной точкой притяжения станет идейно новый элемент – зеленая площадь с амфитеатром.

В концепции благоустройства архитекторы соединили культуру здорового образа жизни и современное искусство, последние тенденции в ландшафтном проектировании и образы испанской Каталонии, которые проявятся, в том числе в мощении пешеходных зон с применением плитки в каталонском стиле.

В рамках благоустройства планируется увеличить и зеленый фонд комплекса. Суммарная площадь озелененной территории второй очереди вырастет на 15% по сравнению с первой.

«На бульваре и площади будет сформировано множество зон для общения жителей, но основными местами для отдыха станут дворы жилых домов. Помимо традиционных спортивных и детских площадок здесь появятся зоны отдыха, а также многофункциональные «мини-пространства»», – добавляется в материале.

ЖК «Испанские кварталы» расположен в 5 километрах от МКАД по Калужскому шоссе, в непосредственной близости от строящихся станции метро «Прокшино» Сокольнической линии и трассы Солнцево – Бутово – Видное.

Строительство I очереди, состоящей из 14 кварталов, планируется завершить в 2019 году. Весной 2018 года инвестор приступил к строительству II очереди, которая состоит из семи кварталов и отдельно стоящих домов-башен.

В этом году здесь был введен в эксплуатацию детский сад на 220 мест, ведется строительство детского сада на 350 мест. В ЖК появится одна школа на 1,3 тысячи учеников и образовательный центр, состоящий из детского сада на 200 мест и школы на 1,1 тысячи учеников, а также еще два детских сада на 200 мест.