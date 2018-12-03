РИАМО – 3 дек. В подмосковном городском поселении Пушкино сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в краже мобильного телефона, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Местный житель 34 лет заявил в полицию, что в раздевалке кафе у него из куртки похитили телефон. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан мужчина в возрасте 30 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.