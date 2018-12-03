РИАМО - 3 дек. Автономное учреждение «Арена Химки» планирует потратить на сервисное обслуживание футбольных полей стадионов «Арена Химки», «Родина» и спортивного комплекса «Новые Химки» порядка 10 миллионов рублей в 2019 году, сообщается на сайте госзакупок.

Заявки на электронный аукцион на оказание услуг по сервисному обслуживанию футбольных полей объектов АУ «Арена Химки» в 2019 году будут принимать до 09:30 21 декабря. Электронные торги начнутся в 16:00 21 декабря. Максимальная (начальная) цента контракта составляет 9,9 миллиона рублей.

Подрядчик должен будет в течение 2019 года проводить сервисное обслуживание футбольных полей стадионов «Арена Химки», «Родина» и спортивного комплекса «Новые Химки». Работы включают в себя уборку снега, стрижку газона, аэрацию, подсев трав, борьбу с сорняками.