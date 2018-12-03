РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. За минувшую неделю жители Люберец более 7 тысяч раз обращались в ЕДДС-112, сообщил в понедельник глава муниципалитета Владимир Ружицкий на оперативном совещании в администрации.

«С 26 ноября по 3 декабря в ЕДДС-112 по городскому округу Люберцы поступило более 8 тысяч звонков от жителей. Из них на горячую линию администрации – 495, по единому номеру «112» – 7502», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что на горячую линию администрации поступило 14 обращений по работе жилищно-коммунального хозяйства, по одному обращению – по вопросам ГИБДД и бездомным животным, шесть – по освещению, три – по вопросам содержания дорог, 12 заявок были связаны с экологическими нарушениями, 461 сообщение носило справочный характер.

В службу-112 Люберец за неделю поступило 3976 сообщений по вопросам работы скорой помощи, 1575 – полиции и ГИБДД. Также 53 сообщения были связаны с вызовами пожарных и спасателей, 60 сообщений были связаны с вызовами специалистов аварийной газовой службы, 1125 обращений были справочными.

«В ЕДС ЖКХ Люберец с 26 ноября по 3 декабря поступило свыше 6033 обращений. Из них по вопросам электроснабжения – 833, водоснабжения – 585, работы центрального отопления – 293, обслуживания домов и придомовой территории – 381, освещения подъездов и дворов – 49. Также 3892 сообщения носили информационный характер. Всего с начала 2018 года в ЕДС ЖКХ поступила 241 тысяча обращений», – дополнил глава.

Ружицкий подчеркнул, что всего с начала текущего года в службу-112 поступило 396 тысяч обращений. На минувшей неделе жалоб на работу диспетчеров не поступало.