РИАМО - 3 дек. Следователи проводят проверку по факту обнаружения скелетированных останков в недостроенном доме на улице Бирюлевской в столице, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Она уточнила, что вечером 30 ноября при выполнении сотрудниками компании ремонтных работ в недостроенным доме, расположенном по улице Бирюлевской в Москве, обнаружены кости скелетов двух человек. По оценке специалистов, давность захоронения составляет более 20-25 лет.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка. В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сказала Иванова.

По ее словам, для установления причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.